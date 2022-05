Real Madrid Militao, il muro dei Blancos è una certezza: il club al lavoro per blindarlo

Il Real Madrid vuole blindare Militao: gli agenti del brasiliano sono a colloquio con il club per rinnovare il contratto

Dopo la vittoria della Champions League in casa Real Madrid è tempo di tuffarsi sul mercato. Il primo passo è decidere chi resterà a far parte della rosa della prossima stagione.

I Blancos non hanno dubbi e Militao è sicuramente una pedina di cui Ancelotti non può fare a meno. La società e gli agenti sono al lavoro per blindarlo. Secondo As si starebbe ragionando sulla possibilità di prolungare l’attuale contratto e di alzare fino a toccare i 10 milioni di stipendio. Un ricco rinnovo per il brasiliano che si vedrà l’ingaggio quasi triplicato.