Il Real Madrid ha messo nel mirino Wilfried Ndidi del Leicester: servono 60 milioni di euro per il centrocampista

Il Real Madrid ha messo nel mirino Wilfried Ndidi del Leicester in vista della prossima stagione. Come rivelato da Mundo Deportivo, la trattativa però sembra essere in salita.

Il Leicester chiede almeno 60 milioni di euro per cedere il centrocampista nigeriano classe ’97, tra i migliori della Premier League.