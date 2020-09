Martin Odegaard è risultato positivo al Coronavirus: le condizioni di salute del calciatore del Real Madrid

Martin Odegaard è risultato positivo al Coronavirus a seguito dei test effettuati martedì pomeriggio presso il centro sportivo del Real Madrid, reduce dal pareggio in Liga con la Real Sociedad.

Come riportato da Marca, il calciatore è in buone condizioni e si trova in isolamento forzato. Inevitabile la sua assenza in campionato contro il Betis.