Real Madrid, Perez: «Voglio un 2020 ricco di trofei»

Florentino Perez ha tenuto il discorso di fine anno in casa Real Madrid, augurandosi di vivere un 2020 ricco di successi

Florentino Perez ha parlato durante il brindisi di fine anno tenutosi in casa Real. Ecco l’augurio del presidente dei blancos.

«Il Real Madrid è un sentimento universale che unisce milioni di persone. Il Natale è un momento speciale in cui non dobbiamo dimenticarci dei nostri valori principali, come la solidarietà. Vogliamo che il 2020 sia un anno pieno di successi e titoli per le nostre squadre, avremo sempre in testa la volontà di non arrendersi mai continuando ad essere l’istituzione sportiva più amata nel mondo»