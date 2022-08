Real Madrid, Rodrygo: «Non riesco a credere di aver vinto la Champions. Ancelotti un fenomeno»

L’attaccante del Real Madrid Rodrygo è tornato sulla Champions League vinta contro il Liverpool

Rodrygo, attaccante brasiliano del Real Madrid, ai canali ufficiali della UEFA è tornato sulla Champions League vinta in finale contro il Liverpool e della Supercoppa Europea che si giocherà contro l’Eintracht Francoforte.

CHAMPIONS – «A volte mi dico: mio Dio, ho vinto una Champions League! Non riesco ancora a crederci. È sempre stato uno dei miei sogni più grandi: giocare per il Real Madrid e vincere la Champions League. E l’ho raggiunto a soli 21 anni. Penso che sia difficile assimilare che ho raggiunto questo traguardo. Ma non solo Champions, ho già vinto due volte il campionato, due volte la Supercoppa spagnola. Penso che non avrebbe potuto essere migliore».

SUPERCOPPA – «Non ho mai giocato una Supercoppa Europea. Ho giocato solo quella in Spagna e penso che sia fantastico. Voglio giocarci ogni anno. Per fare questo, devi vincere la Champions League e io voglio sempre vincerla. Sarà molto speciale per me. In tutte le finali dimentichiamo il nome della competizione e vogliamo solo vincere. Che sia la Supercoppa, la Champions League o altro, usciamo sempre per vincere. È la mentalità della nostra squadra».

ANCELOTTI – «È successo quello che gli succede sempre, ha vinto. Vince sempre, è un fenomeno. Ha successo ovunque vada e qui non potrebbe essere diverso. Ha fatto un lavoro spettacolare con noi dal giorno in cui è arrivato».