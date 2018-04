Real Madrid: così Ronaldo ha cambiato il suo gioco e si è allungato la carriera

Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, ha rivoluzionato il suo modo di giocare negli ultimi due anni: ecco come

La Juventus di Massimiliano Allegri ospita questa sera all’Allianz Stadium il Real Madrid di Zinedine Zidane nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il pericolo numero uno dei bianconeri, neanche a dirlo, sarà Cristiano Ronaldo. Il portoghese, pallone d’oro in carica, ha già fatto male alla Juve in passato, segnando ben 7 reti in 5 incontri disputati.

CR7, però, non è più quello di qualche anno fa: l’ex Manchester United, infatti, è riuscito negli ultimi due anni a rivoluzionari totalmente il proprio modo di giocare e ciò non può che avergli giovato, visto che, nonostante i 33 anni, il giocatore continua a segnare e fare la differenza. Il cambiamento, avvenuto soprattutto grazie al ct portoghese Santos e a Zidane, ha portato l’attaccante a gestire meglio le proprie energie in campo e ad essere più letale in zona rete.

Ma non solo, i due allenatori hanno convinto il giocatore ad accettare anche il turnover. A differenza del passato, infatti, Ronaldo viene più volte sostituito e in alcuni casi comincia i match dalla panchina. Una rivoluzione totale per il portoghese, che non ha fatto altro che allungargli la carriera per qualche anno. Non è un caso, infatti, che alla sua età, riesca ad essere ancora così decisivo, soprattutto in Champions League, dove nelle ultime 11 partite ha messo a segno 21 reti.