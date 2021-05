Il Real Madrid avrebbe scartato Antonio Conte dalla rosa dei nomi per il post Zidane: ora in pole sembra Pochettino, con Raul subito dietro

Il Real Madrid avrebbe scaricato Antonio Conte dalla lista dei papabili per sostituire Zinedine Zidane. Al momento, come riporta AS, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Pochettino con Raul “salvagente” nel caso non si trovi l’accordo con l’attuale tecnico del PSG.

«Il Real Madrid ha avuto contatti con Conte, ma la sua metodologia potrebbe non corrispondere alla filosofia del club. Al Bernabeu, è considerato troppo brusco nei suoi metodi e nel modo in cui gestisce le sue squadre», rivela AS.