Real Madrid: «Mundo Deportivo dice cose false, vuole solo disturbarci»

Il Real Madrid smentisce il Mundo Deportivo sulla richiesta di lasciare la Liga ed andare in Premier League: il comunicato

«Viste le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Mundo Deportivo , in cui si dice che il nostro club ha studiato lasciando LaLiga alla Premier, il Real Madrid vuole far capire che è completamente falso, oltre che assurdo e impossibile e che intende solo disturbare ancora una volta giorno per giorno del nostro club».