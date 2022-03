Real Madrid, tegola Benzema: anche oggi non si è allenato. Niente Clasico

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Benzema nel Clasico in scena domenica sera

Tegola per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. I Blancos dovranno infatti rinunciare a Karim Benzema nel Clasico di domenica sera contro il Barcellona. Come riportato da Chiringuito TV, il francese non si è allenato neanche quest’oggi per il problema allo scafoide ed è allora praticamente certa la sua assenza.

Il Real Madrid non lo rischierà, visto anche l’ampio margine di vantaggio in classifica sul Siviglia secondo e distanza dieci punti.