Real Madrid, UFFICIALE la cessione di Borja Mayoral al Getafe

Real Madrid, il club blanco ha ufficializzato la cessione dell’ex romanista Borja Mayoral al Getafe: il comunicato

Il Real Madrid ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la cessione di Borja Mayoral al Getafe.

IL COMUNICATO – «Real Madrid CF e Getafe CF hanno concordato il trasferimento del giocatore Borja Mayoral.



Borja Mayoral è arrivato nella nostra accademia nel 2007 e da allora ha fatto parte del Real Madrid, con il quale ha vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa spagnola.



Il nostro club lo ringrazia per il suo lavoro e la sua dedizione durante il periodo in cui è appartenuto al Real Madrid.



Il Real Madrid augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della sua vita».