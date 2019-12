Real Sociedad: i baschi sono belli ma imprecisi sottoporta

Trascinata da Odegaard, la Real Sociedad gioca un calcio meraviglioso. C’è però scarso cinismo offensivo

La Real Sociedad è una delle principali sorprese di questa stagione di Liga. Dall’età media giovanissima, i baschi giocano un calcio scintillante, orientato su un possesso palla rapido e su continua interscambiabilità posizionale. Odegaard è il talento principale della squadra spagnola.

Tuttavia, come si è visto contro il Barcellona, spesso la Real Sociedad è imprecisa in zona di rifinitura. Ha difficoltà nel concretizzare la mole di gioco in effettiva pericolosità sottoporta, cosa appunto avvenuta anche contro i blaugrana. La slide sopra ne è un esempio: situazione pericolosissima, ma Odegaard sbaglia il tocco vanificando una potenziale grande occasione.