Il dg della Reggina Iiriti verso le dimissioni dopo alcuni dissidi societari

Terremoto in casa Reggina: il dg Iiriti verso le dimissioni

Un altro possibile terremoto all’orizzonte in casa Reggina. Nonostante la formazione calabrese sia tornata a sorridere sul campo, a livello societario potrebbe essere presto un nuovo ribaltone.

Secondo Sky Sport, infatti, il direttore generale Vincenzo liriti starebbe per rassegnare le proprie dimissioni. La base della presunta decisione, nonostante l’impegno profuso nell’aiutare a risollevare il club in momento delicato, ci sarebbero dei dissidi societarisfociati in un duro confronto dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa domenica scorsa.