Reijnders, visite mediche concluse con il Manchester City: l’annuncio ufficiale atteso a breve

Tijjani Reijnders è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester City: visite mediche effetuate con gli inglesi

Tijjani Reijnders è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il centrocampista olandese ha già superato le visite mediche con il club inglese e l’annuncio ufficiale sembra essere solo questione di ore. Il trasferimento dal Milan si è concluso sulla base di 57 milioni di euro più 14 milioni di bonus, per un totale potenziale di 71 milioni. Una cifra importante che sottolinea quanto Pep Guardiola punti sul profilo di Reijnders, già protagonista in Serie A per visione di gioco, qualità tecnica e intelligenza tattica. Il suo arrivo rappresenta uno dei movimenti più significativi di questa sessione di calciomercato estivo, proiettandolo in uno degli ambienti più competitivi d’Europa.

Al Manchester City, Reijnders si inserirà in un centrocampo già ricco di talento, con nomi come Rodri, Bernardo Silva e Kovacic. La sua versatilità, che gli consente di agire sia da mediano che da mezzala, offre a Guardiola ulteriori soluzioni tattiche e profondità per affrontare le tante competizioni della stagione. La capacità del giocatore di recuperare palloni e impostare con precisione lo rende ideale per il sistema di gioco dei Citizens. Per Reijnders si apre ora una nuova fase di carriera: il passaggio in Premier League è una sfida di alto livello, ma anche il giusto premio per il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni. L’estate del City comincia con un colpo di spessore, e le aspettative attorno al giovane olandese sono già altissime.