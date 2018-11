Milan, Reina loda Gattuso: «È una persona splendida»

In conferenza stampa Reina si dice pronto a riscattare il Milan nel girone di ritorno in Spagna

Nella conferenza stampa di oggi Pepe Reina è intervenuto al fianco del tecnico Gennaro Gattuso. Il calciatore inizia parlando del ritorno in Spagna e si dice pronto a vincere e a riscattare la partita d’andata. Reina poi afferma di non essere interessato alle voci che danno il Milan come favorito e spiega che si impegneranno per vincere e qualificarsi così come gli altri. «Non si tratta di parlare di favoriti o meno, noi cercheremo di vincere e qualificarci. Non so chi sia il favorito, entrambe vorranno vincere».

Reina si lascia andare parlando di Gattuso definendolo una persona intelligente e determinata e soprattutto aperta al dialogo al quale augura una grande carriera da allenatore cosi come è stata quella da calciatore. «È stato per anni calciatore di grandissimo livello e gli auguriamo una carriera da allenatore di altrettanta grandezza».