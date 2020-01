Reina: «Felice di aver firmato per una squadra storica come l’Aston Villa»

Reina, il portiere del Milan da ieri ha ufficialmente iniziato una nuova avventura: passaggio all’Aston Villa fino a giugno

Nuova sfida per Pepe Reina che da ieri è un giocatore dell’Aston Villa. L’estremo difensore è stato ceduto a titolo temporaneo, fino a giugno 2020, al club inglese.

Su Instagram il portiere ha voluto esprimere tutta la sua gioia per la nuova avventura. «Sono davvero felice di firmare per una squadra importante e storica come l’Aston Villa. Nuova sfida».