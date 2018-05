Reina, il Liverpool prova lo sgambetto al Milan

Il Liverpool vuole Pepe Reina: il club inglese prova a inserirsi nel trasferimento dello spagnolo al Milan, club per cui ha già sostenuto le visite mediche

L’avventura di Pepe Reina al Napoli è ormai giunta alla conclusione. Il portiere spagnolo vestirà la maglia azzurra per ancora due partite e poi dirà addio al capoluogo campano per trasferirsi, con ogni probabilità a Milano. Nel suo futuro, infatti, sembra esserci il Milan, con il giocatore che nei mesi scorsi ha già sostenuto le visite mediche per i rossoneri.

Al momento, però, non c’è stato alcuno annuncio e quindi c’è chi pensa che il trasferimento dello spagnolo alla corte di Gattuso possa saltare. Secondo quanto riportato da il Mirror, infatti, il Liverpool potrebbe provare a beffare il Milan: il club inglese, dove l’estremo difensore ha già giocato per otto stagione tra il 2005 e il 2013, vorrebbe un giocatore esperto da affiancare al titolare Karius.