Reina, arriva il tempo dei saluti: squadra invitata a cena

Pepe Reina ha invitato i propri compagni a cena: il portiere del Napoli dirà addio alla squadra prima del trasferimento al Milan

Sebbene dopo la sconfitta di Firenze l’umore dei giocatori del Napoli non sia dei migliori, Pepe Reina e sua moglie Yolanda hanno deciso di invitare la squadra a cena questa sera in un ristorante nei paraggi di Bagnoli. L’incontro sarà l’occasione per il portiere spagnolo di salutare i propri compagni di squadra prima del termine della stagione.

L’ex Liverpool, infatti, dal prossimo anno non difenderà più i pali azzurri: il suo futuro sarà a Milan, squadra per cui ha già svolto le visite mediche. Nonostante l’addio imminente, l’estremo difensore, è rimasto una delle colonne dello spogliatoio, e come tale, proverà a far rialzare il gruppo in quello che è forse il momento più complicato della stagione.