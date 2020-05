Dalla Spagna: Renan Lodi positivo al Coronavirus dopo i test medici

Renan Lodi, difensore dell’Atletico Madrid, è risultato positivo al Coronavirus dopo i test medici a cui si è sottoposto

Brutte notizie per Diego Simeone e per i tifosi dell’Atletico Madrid: Renan Lodi sarebbe risultato positivo ai test per il Coronavirus. A confermare la notizia proveniente dal Brasile, precisamente da Globo Esporte, è la testata sportiva iberica AS.com.

Il difensore brasiliano si era sottoposto ai controlli medici, così come i suoi compagni, per poter riprendere gli allenamenti nell’attesa del via libera per la ripresa della Liga.