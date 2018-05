Napoli, la lista di Carletto: da Renato Sanches a Rabiot, da Politano a Benzema

Nasce il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Tanti gli obiettivi del club azzurro: da Renato Sanches a Rabiot, passando per Boateng, David Luiz e Kimmich

Sarà un mercato importante, quello appena iniziato, per il Napoli. Il club azzurro, dopo l’ingaggio a sorpresa di Carlo Ancelotti, ha in mente un mercato di alto livello per rinforzare la squadra. Sarri, ormai ex tecnico dei partenopei, potrebbe portare via i vari Koulibaly, Hysaj e Zielinski, Guardiola potrebbe ingaggiare Jorginho ma il Napoli non resterà a guardare. Il club azzurro pensa a Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco reduce da un’avventura poco fortunata allo Swansea, ma anche ad Adrien Rabiot, in uscita dal PSG, e Arturo Vidal del Bayern Monaco, Fabian Ruiz del Betis.

Serve un nuovo terzino destro. Il sogno è Kimmich ma il terzino del Bayern Monaco appare inarrivabile. Piacciono Vrsaljko dell’Atletico Madrid e Meunier del PSG. Sempre in difesa, si lavora per un nuovo difensore centrale: occhi su Jerome Boateng e David Luiz. Marek Hamsik prenderà una decisione sul suo futuro nel giro di una settimana. In attacco il sogno rimane Karim Benzema: il club di ADL è pronto a uno sforzo ma non strapagherà un 31enne. Carletto però lo ha allenato e lo ha fatto rendere meglio di chiunque altro e potrebbe essere così anche a Napoli, magari con i vari Insigne, Mertens e Politano, sempre nel mirino.