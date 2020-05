Renzi: «Ripresa Serie A? Spadafora non è il padrone del calcio»

Matteo Renzi si è detto favorevole alla ripresa della Serie A, lanciando una frecciata a Spadafora dopo le recenti dichiarazioni

Intervenuto nel corso della diretta Instagram di Pierluigi Pardo, Matteo Renzi ha discusso della ripresa della Serie A, sottolineando il suo disaccordo con le recenti esternazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sul rapporto tra politica e pallone.

«Bisogna smettere di considerare il calcio una roba da ricchi. Il calcio è un mondo che muove interessi economici, posti di lavoro, passioni. Se ci sono le condizioni per ripartire, lo si faccia. Anche se ci sono elementi di preoccupazioni. Ma se non si comincia a giugno per il rischio di contagi, non si inizia nemmeno a ottobre. Al primo ritiro si blocca tutto per un tampone positivo? Dobbiamo imparare a convivere con il virus, anche nel calcio. Sono preoccupato per lo stop del mondo dilettantistico.

Bisognerebbe anche fare una norma per riaprire i cantieri degli stadi. Vale per la Fiorentina ma anche per San Siro, l’Olimpico e gli altri. Se a Commisso dicono ok al progetto, lui mette 300 milioni sulla città. Non a Vlahovic o Cutrone o Chiesa, ma che vanno in opere e creano posti di lavoro. Firenze oggi è in ginocchio, è una città turistica. Lo stadio non risolve tutti i problemi, ma meno gente vivrà di cassa integrazione.

Trasferimento provvisorio delle squadre al sud? Non mi voglio sostituire, se la politica parla di calcio non è un buon segno. Sono intervenuto oggi perché il Ministro dello Sport ha detto che non si può parlare di calcio. E chi l’ha detto? Spadafora non è il padrone del calcio».