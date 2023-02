Renzo Rosso: «Il Vicenza merita la Serie B»

Le parole di Renzo Rosso, proprietario del Vicenza dal 2018, sulle ambizioni della squadra biancorossa. I dettagli

Renzo Rosso, proprietario del Vicenza dal 2018 e Mister Diesel, come viene chiamato per il suo marchio più famoso, ha parlato della sua squadra a margine di un convegno di economia e finanza tenutosi a Schio:

«Purtroppo fare calcio non è come il mondo dell’industria, perché anche mettendo soldi e cambiando manager non è scontato che arrivino i risultati: esistono troppe variabili. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Speriamo di fare bene e di centrare la promozione perché ce lo meritiamo, la città tutta se lo merita. Poi a fine stagione faremo i conti».