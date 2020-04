Ulivieri: «Ripresa? La gente parla solo per andare sui giornali»

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, parla della possibile ripresa dei campionati: ecco le sue parole

RIPRESA CAMPIONATI – «Tutti dicono che deve decidere la politica sportiva, ma in realtà decideranno gli esperti. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo. Ci può essere il rischio zero solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale».

POLEMICHE – «La gente parla per andare sui giornali, ma decide la Federazione. Leghe e altre componenti tecniche fanno parte della federazione ma porteranno solo la loro voce. Difficoltà per i calciatori? Zero. Hanno una voglia di tornare in campo esagerata. Forse si dovranno riprendere dal punto di vista fisico, ma sono stati seguiti dai preparatori e si sono allenati da casa».