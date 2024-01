Il report dell’allenamento del Frosinone: le novità sugli infortunati

Il Frosinone ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi. Ecco le ultime novità sui giocatori infortunati di Eusebio Di Francesco

REPORT – Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita contro il Verona. Attivazione, lavoro tra palestra e campo, partita a tema, questo il programma odierno. Terapie per Baez e Oyono. Differenziato per Lirola e Monterisi. Lavoro personalizzato per Bonifazi e Lusuardi. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.