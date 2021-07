Repubblica Ceca, Coufal: «Quarti di finale emozione indescrivibile»

Il terzino della Repubblica Ceca Vladimir Coufal ha parlato prima della partita contro la Danimarca

Vladimir Coufal, terzino destro del West Ham e della Repubblica Ceca, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA prima del quarto di finale contro la Danimarca.

«Il passaggio ai quarti di finale è stata un’emozione indescrivibile. Ciò che abbiamo provato quando abbiamo visto le bandiere ceche sventolare e i tifosi cantare tutti intorno. In quel momento ci siamo sentiti orgogliosi di quanto fatto e di far parte di questo paese. Ho pensato alla mia famiglia. Mi piacerebbe vivere quest’esperienza di nuovo. Contro l’Olanda abbiamo dato tutto e non abbiamo sbagliato niente, tutti i calciatori e l’intero staff. Ci sono tante persone che lavorano per noi e danno il massimo, bisogna ringraziare anche loro».