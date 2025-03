Retegui recupererà per Fiorentina Atalanta? Ecco le condizioni del centravanti nerazzurro a Zingonia

Retegui ci sarà in vista di Fiorentina Atalanta? Ecco le ultime novità da Zingonia dopo l’ultima sessione al Centro Bortolotti

Novità molto importanti in casa Atalanta in vista della gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.

Retegui ci sarà a Firenze? Oggi il centravanti ha fatto terapie e si tenterà fino all’ultimo: nonostante le possibilità siano minime. Parzialmente in gruppo Sulemana e lavoro individuale in campo per Cuadrado e Kossounou. Terapie per Posch, Scalvini, Scamacca e Palestra (in attesa di accertamenti strumentali)