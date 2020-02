Il tecnico del Manchester City Guardiola ha scongiurato le voci di un suo addio: il discorso alla squadra

Pep Guardiola non lascerà il Manchester City dopo l’esclusione dalle competizioni europee per i prossimi due anni. A dichiararlo è lo stesso tecnico alla squadra: «Qualsiasi lega o campionato in cui saremo, credetemi, sarò qui».

«Anche se ci manderanno in League Two, resterò qui. È il momento di restare uniti», ha detto Guardiola ai Citizens durante una riunione tenutasi sabato.