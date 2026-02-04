Ribaltone Lautaro, la verità spiazza i tifosi: Chivu è già stato informato

Una sorpresa che ha spiazzato tutto l’ambiente nerazzurro e che riguarda il capitano Lautaro Martinez: la verità ha lasciato esterrefatti tutti

L’Inter è riuscita a prendersi la scena anche nell’ultima partita contro la Cremonese, nella quale i nerazzurri si sono confermati al primo posto in classifica, con un grande vantaggio sul Milan secondo. In occasione della sfida contro i grigiorossi, oltre all’evidente dominio nerazzurro, uno dei protagonisti assoluti è stato senza dubbio il capitano Lautaro Martinez, che ha sbloccato il match grazie all’assist di Dimarco, mentre il raddoppio firmato da Zielinski ha fissato il risultato finale sul 2-0.

Ancora una volta il capitano si è dimostrato il leader totale della squadra: contro la Cremonese ha saputo difendere, attaccare, trovare il gol e continuare a scalare la classifica dei migliori marcatori nella storia dell’Inter. Tuttavia, l’argentino è tornato al centro dell’attenzione non solo per la rete che ha aperto le marcature, ma anche per un vero e proprio ribaltone che lo vede protagonista e che ha spiazzato molti tifosi.

Colpo di scena per Lautaro: è finalmente uscita la verità

Proprio nella sfida contro la Cremonese, Lautaro Martinez è stato insignito del titolo di migliore in campo e in molti si sono chiesti quale sia il grande segreto del classe 1997 per riuscire a fare sempre la differenza sotto porta. A riflettere su questo aspetto è stato anche il Corriere dello Sport, che ha evidenziato come la chiave del rendimento dell’attaccante sia il considerare tutti gli avversari allo stesso modo: per Lautaro conta solo che siano avversari, senza guardare al prestigio del club o al colore della maglia.

Colpo di scena per Lautaro: è finalmente uscita la verità (Foto Instagram @lautaromartinez) – calcionews24.com

Nonostante Nicola avesse inserito Baschirotto per limitare le giocate dell’argentino, la scelta si è rivelata vana, dato che Lautaro è riuscito ancora una volta a incidere. Nel post-partita, il capitano nerazzurro ha comunque sottolineato come nel secondo tempo ci sia stata una fase di sofferenza da parte dell’Inter e come ci siano ancora ampi margini di miglioramento. Il campionato è infatti estremamente equilibrato e manca ancora molto alla fine della stagione, motivo per cui sarà fondamentale sistemare alcuni aspetti.

Al momento l’Inter è al primo posto in classifica e questo aumenta inevitabilmente le speranze dell’ambiente nerazzurro di poter alzare il tricolore, un obiettivo che può essere favorito anche grazie alla presenza in squadra anche di un giocatore come Lautaro Martinez. Ad ogni modo, il segreto di Lautaro lo rende un avversario estremamente temibile per tutte le squadre che incontra. Si tratta di un segreto che anche Chivu conosce alla perfezione ormai da tempo e che lo stesso attaccante continua a mettere in pratica partita dopo partita, confermandosi una certezza assoluta per l’Inter.