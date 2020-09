Ricciardi (Oms): «Atalanta Valencia bomba microbiologica»

Walter Ricciardi ha parlato dell’emergenza Coronavirus: le dichiarazioni del membro del consiglio esecutivo dell’Oms

Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’emergenza Coronavirus.

STADI – «Bisogna rispettare i protocolli che sono stati disegnati per scuole, trasporti ed altro. Dobbiamo vedere che conseguenze avremo dopo la riapertura delle scuole, dei cinema, dei teatri. Se i risultati saranno positivi e si sarà limitata la circolazione del virus, allora si potrebbe ipotizzare anche una riapertura maggiore degli stadi e impianti sportivi. È presto per definire una percentuale di tifosi. Serve uno studio fatto per ogni singolo stadio, palazzetto. Atalanta-Valencia fu una bomba microbiologica. Si dovranno studiare tecniche di controllo, prima e dopo la partita. Le percentuali non possono essere generiche ma specifiche, ad hoc. Noi in Italia siamo stati bravi a gestire questa situazione. I nostri scienziati hanno preso delle ottime decisioni. Ci sono casi eclatanti in Inghilterra e in Spagna, la cui situazione, paradossalmente, è peggiore di quella di marzo».

MENO TAMPONI – «È un’ipotesi che si può prendere in considerazione. Il protocollo fu studiato per il calcio ultra-professionistico, ma è possibile studiare situazioni alternative. C’è una diversa periodicità che si può cominciare a studiare».