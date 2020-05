Intervista a Walter Ricciardi dell’OMS sulla Fase 2, partita quest’oggi in Italia. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza e rappresentante italiano del Consiglio dell’OMS, ha concesso un’intervista a Repubblica e ha parlato della Fase 2, partita ufficialmente quest’oggi.

«Come si è aperto, si può richiudere nuovamente tutto. Per farlo abbiamo degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive nel caso di un ritorno dell’epidemia. Se le cose vanno male, le chiusure avvengono automaticamente. Non è ancora finita. Restiamo in una fase rischiosa, anzi certe regioni sono ancora in piena fase 1. Quindi riapriamo quello che va riaperto come dice il piano, in modo graduale e funzionale alle esigenze del Paese. Per il resto bisogna restare ancora a casa».