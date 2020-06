Ricorso Ligue1 respinto: il comunicato dell’Olympique Lione

L’Olympique Lione dirama un comunicato dopo la notizia del ricorso respinto dal Consiglio di Stato riguardante la sospensione del campionato

Appresa la notizia della decisione del giudice di respingere il ricorso per la sospensione del campionato di Ligue1, l’Olympique Lione ha pubblicato un comunicato ufficiale. Ecco la posizione della società.

«L’Olympique Lyonnais ha preso atto della decisione del giudice sommario del Consiglio di Stato di non sospendere la decisione di interrompere il campionato adottata dalla LFP il 30 aprile 2020. Notiamo quindi che il processo decisionale dell’LFP è contrario alla circolare UEFA del 23 aprile scorso, che espressamente menzionava che i campionati dovevano fare del loro meglio per terminare il loro campionato, così come la stragrande maggioranza dei Federazioni affiliate alla UEFA, in particolare le prime quattro, anche attraverso formule adattate. Questa ripresa consentirebbe all’LFP di preparare con calma la stagione 2020/21 per 20 club. Altrimenti, l’Olympique Lyonnais continuerà la sua azione sostanziale dinanzi al Consiglio di Stato».