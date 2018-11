Higuain e le storie tese con i rigori: media horror, errori decisivi

Milan: ieri contro la Juve ennesimo rigore sbagliato in carriera da Higuain. Per l’argentino una storia che si ripete: la sua media dal dischetto è discutibile, gli errori tutti pesanti

Un incubo che torna, o che forse non è mai andato via per Gonzalo Higuain. Ieri l’attaccante del Milan ha sbagliato ancora una volta dagli undici metri, proprio contro la sua Juventus, proprio in una partita e in un momento più che mai decisivi, in cui forse, chissà, tutto poteva cambiare. Non è la prima volta che succede per l’attaccante argentino che, proprio come in un eterno deja-vu, torna ancora una volta a toppare un rigore decisivo in una gara che davvero conta. Ieri la sua nemesi è stata Woyciech Szczesny, ma sebbene di volta in volta cambi il volto del portiere che gli nega il gol, non cambia la dinamica. Le statistiche in questo senso sono impietose: Higuain in carriera ha già sbagliato ben 8 rigori su 27 calciati con una media realizzativa di poco superiore al 70%.

Tenendo conto solo della Serie A, Higuain ha sbagliato ben 6 rigori su 18, ma al di là delle statistiche (non certo da grande attaccante e nemmeno da rigorista, quale lui dovrebbe essere), contato i fatti: i tiri sbagliati dal dischetto sono sempre stati pesantissimi. Al termine della stagione 2014/2015 Higuain, allora al Napoli, sbagliò il rigore contro la Lazio che poteva regalare la qualificazione in Champions League (gli azzurri persero 2 a 4). Un mese dopo aveva sbagliato in finale di Copa America con l’Argentina un altro rigore nella serie finale che l’Albiceleste perse malamente contro il Cile. L’anno scorso, con la Juve, il tiro sbagliato dagli undici metri contro il Tottenham (bianconeri comunque vincenti per 3 a 1) in un ottavo di Champions di fondamentale importanza. Insomma, Higuain ed i rigori non sembrano andare molto d’accordo e forse sarebbe il caso di non fargliene tirare.