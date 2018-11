Milan-Juve, rigore per i rossoneri: se ne incarica Higuain… e lo sbaglia! – VIDEO

Corsi e ricorsi questa sera a San Siro, durante l’attesissimo posticipo Milan-Juventus. Allo scadere della prima frazione di gioco, infatti, il direttore di gara Mazzoleni concede un calcio di rigore ai rossoneri, dopo revisione al Var, per un tocco di mano in area da parte di Benatia.

Sul dischetto si presenta il grande ex della sfida Gonzalo Higuain. Che non alza la testa, che non guarda Szczesny al momento dell’esecuzione… e finisce per fallire miseramente. La conclusione parte rasoterra e discretamente angolata, ma il portiere bianconero si allunga e devia sul palo salvando il punteggio di 1-0. Da notare, inoltre, come il portiere polacco abbia indicato, da subito, al suo ex compagno, il lato dove calciare.