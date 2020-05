Da Costa, Danilo e Palacio andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: il Bologna offre un rinnovo annuale

Il Bologna mette sul tavolo una buona parte di rinnovi contrattuali per i calciatori più esperti della rosa, che potrebbero allungare la propria avventura in rossoblù per un altro anno.

Si tratta del portiere Angelo Da Costa, del difensore Danilo e dell’attaccante Rodrigo Palacio. I tre sudamericani dovranno valutare se restare, ma senza il posto da titolari assicurato.