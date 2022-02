Rinnovi Juve, il piano di Arrivabene: taglio stipendi in vista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovi Juve: da mercoledì via ai confronti con i giocatori in scadenza. Arrivabene pronto a seguire il suo piano

Quella appena inziata sarà una settimana cruciale per la Juventus. Non solo il campo, che propone l’attesissima sfida di Champions League contro il Villarreal, ma anche la questione relativa ai rinnovi di contratto in scandenza.

Come riportato da Tuttosport, da mercoledì partiranno i confronti con Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio, Dybala e Perin. Arrivabene ha in mano un piano preciso di tagli che dovrebbe condurre a stipendi più gestibili.