Rinnovi Sampdoria: anche la dirigenza è in scadenza

Osti e Pecini in scadenza di contratto con la Sampdoria. Ferrero lancia segnali per il rinnovo: lo scenario sui dirigenti

Non sono solo soltanto determinati giocatori, come Barreto, Yoshida e Bertolacci, a essere in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, ma anche Osti e Pecini. L’area dirigenziale della Sampdoria è quindi toccata da questo rebus.

Ci si aspettava che con l’arrivo di Ranieri il loro contratto sarebbe stato contestualmente allungato fino al 2021, ma così non è stato. Sui loro rinnovi qualcosa si muove, Ferrero qualche segnale lo ha lanciato. La volontà c’è, bisogna sedersi e capire se coincidono anche aspettative e programmi.