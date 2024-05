Rinnovo Barella, FUMATA BIANCA con l’Inter sempre più vicina. Ecco le ULTIME di calciomercato

Rinnovo Barella, il centrocampista pronto alla famosa fumata bianca con l’Inter per prolungare il suo contratto con i nerazzurri

Come riferito da Sky, il calciomercato Inter è vicinissimo alla fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Nicolò Barella. Se da una parte Lautaro Martinez sta tentennando, dall’altra il centrocampista ex Cagliari ha accettato le condizioni offerte dalla società nerazzurra.

Il centrocampista italiano prolungherà fino al 2029 con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Ufficialità nei prossimi giorni.