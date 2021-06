Rinnovo Calhanoglu: ripresi i contatti tra il giocatore e il Milan

Se da una parte Gianluigi Donnarumma sarebbe ad un passo dal PSG, dall’altra Calhanoglu parrebbe molto vicino al rinnovo

Gianluigi Donnarumma verso Parigi: guadagnerà circa dodici milioni a stagione per cinque anni. Superata la concorrenza di Barcellona e Juventus.

Hakan Calhanoglu, invece, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe scelto di non farsi tentare dall’offerta del Qatar e di accettare il rinnovo proposto dai rossoneri di 4 milioni di euro più bonus. Sono ripresi i contatti con Maldini e Massara e forse tra non molto anche questo tormentone potrebbe concludersi.