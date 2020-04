Rinnovo Callejon, l’agente: «Tutto fermo con il Napoli»

L’agente di Callejon ha commentato il futuro dell’esterno spagnolo, che potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione

Il futuro di José Callejon resta incerto. L’attaccante spagnolo potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero, al termine della stagione, a causa del mancato accordo sul rinnovo contrattuale.

L’agente di Callejon ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni».