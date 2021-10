Rinnovo D’Ambrosio, l’Inter pensa a blindare il suo terzino

Rinnovo D’Ambrosio, il jolly dell’Inter può vestire la maglia del club anche per le prossime due stagioni: le ultimissime

Danilo D’Ambrosio può continuare a vestire la maglia dell’Inter fino al 2023.

Secondo quanto detto dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra ha blindato il jolly nerazzurro anche per la prossima stagione. Il difensore napoletano, grande protagonista della recente vittoria con l’Empoli, si è confermato una riserva più che affidabile per il club campione d’Italia: la giusta seconda linea che non crea problemi nello spogliatoio e sempre pronta ad aiutare il gruppo.