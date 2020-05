Rinnovo Dybala, Di Marzio: «Paulo ha dato l’ok, è felice alla Juve»

Paulo Dybala e la Juve ancora insieme, rinnovo sempre più vicino per l’argentino. Le parole di Gianluca Di Marzio

Paulo Dybala ha deciso il suo futuro: l’attaccante argentino resterà alla Juve e firmerà il rinnovo di contratto con la società torinese.

Lo conferma l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha parlato così del prolungamento di contratto della Joya a Sky Sports: «Paulo ha dato l’ok, è un punto importante. La decisione di tenerlo è stata presa perché non vuole andare via ed è felice alla Juve, ha spinto per rimanere. In più, il Manchester United non ha la forza economica per fare questa operazione adesso, in un’estate così e la Juve non lo lascerà andare».