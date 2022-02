Rinnovo Dybala, la Juve riflette dopo l’ultimo stop: il punto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Dybala: l’ennesimo infortunio in stagione potrebbe cambiare le strategie della Juve. Le ultime sulla situazione

Il nuovo infortunio muscolare in cui è incappato Paulo Dybala rischia di complicare le trattative del rinnovo, con le parti chiamate a incontrarsi a breve per decidere definitivamente il futuro dell’argentino.

La Juventus sembra essere intenzionata a confermare l’offerta da 7 milioni di euro ma, così come riporta Tuttosport, l’ennesimo stop dell’argentino impone la società di fermarsi e riflettere ancora sulle condizioni fisiche del calciatore, il cui infortunio non avvantaggia lo stesso in sede di trattative.