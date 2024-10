Milan, rinnovo Gabbia: non ci sono più dubbi! La società ha le idee chiare sul difensore, le cifre

Milan, rinnovo Gabbia: ormai non ci sono più dubbi! La società adesso ha le idee chiare sul difensore, le cifre e i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il rinnovo di contratto del difensore del Milan e della Nazionale italiana Matteo Gabbia è sempre più vicino.

PAROLE – «Il sogno di rimanere a vita nel Milan è ormai vicinissimo ad essere realizzato per Gabbia. In settimana, come riporta Sky Sport, i suoi agenti incontreranno la dirigenza per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2026. La volontà comune è di andare avanti insieme ancora a lungo, prolungando l’accordo sino al nuovo decennio. L’ipotesi, da discutere, infatti, è quella di raddoppiare l’accordo economico, che attualmente con i bonus supera abbondantemente il milione di euro, e fissare la nuova scadenza al 2030. Sarebbe il primo membro della rosa del Milan a entrare nel nuovo decennio, rimanendo dunque in rossonero sino a raggiungere quota 31 anni. Una volontà comune che aspetta soltanto la firma di Gabbia».