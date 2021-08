Rinnovo Insigne, il piano di De Laurentiis: con la Champions c’è l’accordo

Aurelio De Laurentiis pone le basi del rinnovo di Insigne con aumento: con la Champions ci sarà l’accordo con il capitano

Lorenzo Insigne potrebbe continuare la sua storia con il Napoli. La gara inaugurale contro lo Spezia è stata lo specchio del suo periodo a Napoli: caduta e risorgimento in un attimo con lo stadio che finalmente ha acclamato il capitano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si fa luce anche sul rinnovo: De Laurentiis potrebbe concedere lo stipendio richiesto da Insigne in caso di qualificazione in Champions League. L’accordo sembra vicino tra le parti.