Rinnovo Inzaghi: fumata bianca in arrivo, il tecnico rimarrà per altri due anni

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: l’accordo tra le parti è vicinissimo. Manca solo la firma

Manca solo la firma e poi sarà ufficiale: Simone Inzaghi è vicinissimo a rinnovare (finalmente) con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport le due parti stanno definendo l’intesa per il prolungamento su base biennale (più opzione per il terzo) con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, quindi, lo stipendio lieviterà.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

La fumata bianca con relativo annuncio è attesa entro l’inizio della settimana: Lotito e Inzaghi si vedranno probabilmente oggi per definire il tutto ma le basi per portare avanti il rapporto erano già state gettate nei giorni compresi tra Natale e Capodanno con approfonditi confronti via telefono. Una promessa maturata rinnovata dal presidente otto giorni fa attraverso un lungo colloquio, quando aveva chiamato ed avvertito il tecnico appena rientrato dalla trasferta di Parma: «Ci vediamo prima del derby per chiudere».

Il Corsport spiega che Lotito e Inzaghi si sono visti giovedì sera a Formello nel ritiro pre partita della Lazio con la promessa di rivedersi tra sabato e domenica. È probabile che il vertice finale serva a mettere a posto gli ultimi dettagli prima dell’agognata fumata bianca.