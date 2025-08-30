Rinnovo Kean, UFFICIALE il prolungamento del contratto con la Fiorentina. Arriva il comunicato - Calcio News 24

Rinnovo Kean: la Fiorentina blinda l’attaccante fino al 2029. La situazione attuale

La notizia è ufficiale: la Fiorentina ha annunciato il rinnovo Kean fino al 30 giugno 2029. Moise Kean, protagonista assoluto della scorsa stagione in maglia viola, continuerà quindi la sua avventura a Firenze per altre quattro stagioni, consolidando il rapporto con club e tifoseria.

Arrivato alla Fiorentina nella stagione 2024/25, Kean ha avuto un impatto straordinario: 25 gol in 44 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Numeri che hanno convinto società e dirigenza a puntare con decisione sul classe 2000, considerandolo una pedina fondamentale per il presente e il futuro del progetto tecnico.

L’annuncio del rinnovo Kean è stato accompagnato dalle parole del presidente Rocco Commisso, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo accordo:

«Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise, insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari il 21 aprile, gli abbiamo espresso tutta la nostra stima. Ho visto in lui affetto e gratitudine verso la Fiorentina e la città di Firenze. Da quel momento abbiamo lavorato duramente, facendo anche importanti sforzi economici per prolungare il suo contratto. Sono molto felice di questa scelta, che rappresenta un investimento per il bene del club, dei nostri tifosi e dello stesso Kean».

Anche lo stesso Moise Kean ha commentato con entusiasmo il rinnovo:

«Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per il supporto che mi hanno sempre dimostrato. A Firenze ho trovato fiducia, affetto e un ambiente ideale per crescere. Non potevo deludere chi ha creduto in me. L’amore dei tifosi e il sostegno del gruppo mi hanno spinto a dare il massimo. Il loro entusiasmo è per me una motivazione enorme per migliorare ancora, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione».

Il rinnovo Kean rappresenta un segnale forte da parte della Fiorentina: blindare un attaccante giovane, ma già decisivo, significa voler costruire una squadra competitiva e ambiziosa, capace di puntare in alto nelle competizioni nazionali e internazionali. Un passo importante verso la continuità e la stabilità del progetto viola.