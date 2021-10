Il rinnovo di Franck Kessie è ora sempre più lontano. Le trattative tra il club rossonero e il centrocampista sono ferma

Franck Kessie non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Il Milan è fermo a quota 6 milioni di euro, mentre l’agente dell’ex Atalanta chiede non meno di 8 milioni di ingaggio.

Trattative al momento congelate, mentre il giocatore pensa solamente a scendere in campo.