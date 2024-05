Rinnovo Lautaro Martinez, Cosmi CHIARISCE: «Le sue richieste sono GIUSTE. Ecco perché...»

Rinnovo Lautaro Martinez. Ecco l’opinione di Serse Cosmi, noto tecnico, rilasciando qualche dichiarazione nei confronti del capitano dell’Inter

Intervenuto a Radio Tv Serie A, Serse Cosmi ha parlato così del rinnovo di Lautaro Martinez in casa Inter:

PAROLE – «Per me ha ragione. Guardate quanto prende uno come Bellingham, quanto prendono i migliori calciatori del mondo, è normale che si rivolga all’Inter chiedendo il motivo per cui non prenda quelle cifre. Perché non dovrebbe chiederle? Allora lo mettano in vendita e giochino il prossimo anno con Arnautovic. Uno come lui come lo trovi sul mercato? Se ancora non sono riusciti a trovare una soluzione di compromesso significa che la situazione non è così semplice».