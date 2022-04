Rinnovo Leao, Mendes alza la posta ma il Milan è sereno

Jorge Mendes ha chiesto una cifra superiore a quella offerta dal Milan per il rinnovo di Leao, ma i rossoneri restano sereni

Importanti novità sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan riportate da calciomercato.com. Nelle ultime settimane, Jorge Mendes, procuratore dell’esterno, ha alzato la posta per quanto riguarda l’ingaggio richiedendo un ulteriore sforzo ai rossoneri rispetto ai 4.5 milioni a stagione più bonus.

La richiesta deriva non solo dal fatto che a Casa Milan sta per arrivare un’offerta (probabilmente dal City) ma anche e soprattutto per la causa con lo Sporting. I rossoneri, in attesa di Investcorp, che potrebbe accettare senza problemi le richieste di Mendes, restano sereni e fiduciosi: la volontà è trattenere Leao ed eventuali offerte verranno ascoltate solo se se superiori ai 70 milioni di euro.