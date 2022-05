Rinnovo Leao, Milan ora più tranquillo: ecco il motivo

Rinnovo Leao, ora il Milan è più tranquillo sul futuro dell’attaccante portoghese: ecco spiegato il motivo

Come riportato da calciomercato.com, Rafael Leao ha una clausola rescissoria di 150 milioni nel contratto con il Milan, che rende quindi più difficile l’ipotesi di una sua partenza nel breve periodo.

Inoltre, la società rossonero è al lavoro per il rinnovo e ha la sicurezza che non potrebbe andare via per meno di quella cifra.