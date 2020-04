Rinnovo Luis Alberto: «Futuro alla Lazio. La Supercoppa è stata strana»

Luis Alberto parla del possibile rinnovo in arrivo con la Lazio: ecco le parole del fantasista spagnolo sulla trattativa

Luis Alberto, in una diretta Instagram con Patric e il giornalista spagnolo Antonio Fuentes, ha parlao di diversi temi. Ecco le sue parole sul rinnovo e la Supercoppa.

RINNOVO – «L’ho detto sempre: il Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare. Ma il mio futuro è alla Lazio, è praticamente impossibile. Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà presto ma bisogna aspettare che termini anche il discorso del Covid».

LA SUPERCOPPA – «La finale di Supercoppa è stata strana, è stato il gol che ho festeggiato di meno. Giocavamo senza tifosi, urlavano solo per Ronaldo. Non c’era rivalità e la possibilità di festeggiare con la gente. C’era la mia famiglia, ma non mi ha dato la stessa adrenalina. Avrei preferito farlo in casa della Juventus, non mi è piaciuto».